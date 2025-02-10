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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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«Өмет» газетасы «Иске Кызылсу каһарманы» Әхәт Мусинны 96 яшьлеге белән котлый

«Өмет» газетасы «Иске Кызылсу каһарманы» Әхәт Мусинны 96 яшьлеге белән котлый

Ульяновск өлкәсенең «Өмет» газетасында «Иске Кызылсу каһарманы» дигән язма чыкты. Иске Майна районы Иске Кызылсу авылында гомер итүче Бөек Ватан сугышы ветераны, тыл хезмәтчәне Әхәт Сәетгәрәй улы Мусин шушы көннәрдә генә 96 яшьлеген билгеләп үтте.

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