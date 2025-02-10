«Өмет» газетасы «Иске Кызылсу каһарманы» Әхәт Мусинны 96 яшьлеге белән котлый

Ульяновск өлкәсенең «Өмет» газетасында «Иске Кызылсу каһарманы» дигән язма чыкты. Иске Майна районы Иске Кызылсу авылында гомер итүче Бөек Ватан сугышы ветераны, тыл хезмәтчәне Әхәт Сәетгәрәй улы Мусин шушы көннәрдә генә 96 яшьлеген билгеләп үтте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии