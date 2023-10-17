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Президент РФ Путин встретился с председателем КНР Си на форуме в Пекине

Президент РФ Путин встретился с председателем КНР Си на форуме в Пекине

Внимание мировых СМИ приковано к визиту президента России Владимира Путина в Китай. Большинство западных журналистов отметили, что российский лидер нечасто покидает пределы страны, его визит в КНР связан с участием в форуме «Один пояс — один путь», на который собрались представители около 130 стран.

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