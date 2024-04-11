Американские секретные киберсилы многократно участвовали в операциях за пределами США, включая территорию Украины

По словам руководителя Киберкомандования и Агентства национальной безопасности армии США, в прошлом году американские специалисты по кибербезопасности работали в более чем десятке стран в рамках действий, направленных на укрепление сетей и якобы противодействие хакерам.
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