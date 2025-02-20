Волна нападений собак и уголовные дела о халатности в Приангарье

В Иркутской области давно сложилась тревожная ситуация с нападениями безнадзорных собак на людей. Начало 2025 года ознаменовалось возбуждением уже двух уголовных дел, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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