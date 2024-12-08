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"Украина хочет заключить мир"

"Украина хочет заключить мир"

Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине и началу переговоров о мире.Согласно заявлению Трампа, Украина очень хочет заключить мир с Россией.

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Комментарии
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Балу -
Уничтожение украины как террористического государства... ИГИЛ пожалели, не добили - теперь имеем в Сирии то, что имеем...
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13 час.
Александр Дубков
смерть хохлятским оккупантам земли Русской
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12 час.
Ваша Светлость
А зачем на русской земле вообще нужна какая-то &quot;украина&quot;? Салорейх вместе с хрюкенфюрером Зелепузей должен быть разрушен! Это потом уже договариваться с пиндосами и фрицами о мире в Европе, ну не с куевскими же пархатыми что-либо &quot;заключать&quot;!
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11 час.

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