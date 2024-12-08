Уничтожение украины как террористического государства... ИГИЛ пожалели, не добили - теперь имеем в Сирии то, что имеем...

Ваша Светлость

А зачем на русской земле вообще нужна какая-то "украина"? Салорейх вместе с хрюкенфюрером Зелепузей должен быть разрушен! Это потом уже договариваться с пиндосами и фрицами о мире в Европе, ну не с куевскими же пархатыми что-либо "заключать"!