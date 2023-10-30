В Хабаровском крае полицейские установили подозреваемого в незаконном обороте взрывных устройств, в результате происшествия с которыми несовершеннолетний получил травмы

Сотрудники полиции ОМВД России по Амурскому району в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 72-летнего жителя поселка Эльбан, подозреваемого в незаконном хранении взрывных устройств.
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