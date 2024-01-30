Женщина родила в уличном туалете и бросила ребенка умирать в выгребной яме

Жительница Ставрополья родила в уличном туалете и бросила ребенка умирать в выгребной яме. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, женщина скрывала свою беременность и никому не сообщила о родах.
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