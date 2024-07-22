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«Ливерпуль» готов заплатить 65 миллионов евро за одного из лидеров «Реал Сосьедад»

«Ливерпуль» готов заплатить 65 миллионов евро за одного из лидеров «Реал Сосьедад»

Партнер Арсена Захаряна Такефуса Кубо может перейти в «Ливерпуль». Как сообщает Sponichi, англичане предложили 65 миллионов евро за полузащитника сборной Японии его нынешнему клубу – испанскому «Реал Сосьедад».

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