«Ливерпуль» готов заплатить 65 миллионов евро за одного из лидеров «Реал Сосьедад»

Партнер Арсена Захаряна Такефуса Кубо может перейти в «Ливерпуль». Как сообщает Sponichi, англичане предложили 65 миллионов евро за полузащитника сборной Японии его нынешнему клубу – испанскому «Реал Сосьедад».
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