Юрист рассказал, что грозит за не сданную в срок налоговую декларацию

Всех, кто в прошлом году продавал квартиры, дома или гаражи, автомобили или участки, а также занимался репетиторством, работал нотариусом или адвокатом, числился индивидуальным предпринимателем, закон обязывает отчитаться о полученных от такой деятельности доходах.
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