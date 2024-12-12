Британский специалист по вопросам дипломатии Александр Меркурис высказал мнение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно работает над установлением дипломатических связей между Россией и Западом.
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