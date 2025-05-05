Более 50 тысяч избирателей Ямала уже зарегистрировались на предварительном голосовании «Единой России»

Регистрация избирателей продлится до 23 мая на сайте PG.ER.RU c верификацией через «Госуслуги» Участие более 50 тысяч жителей округа в предварительном голосовании – это яркий показатель доверия граждан к партийным процедурам и их активной гражданской позиции, отмечает руководитель регионального исполнительного комитета партии Анастасия Казанцева.
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