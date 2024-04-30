Российский философ Александр Дугин дал интервью Такеру Карлсону

Александр Дугин дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Философ рассказал, с чего начались идеологические проблемы у Запада, почему "наблюдатели из прогрессивного лагеря" не любят Владимира Путина и при чем тут либерализм.
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