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Пункт-А

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Любишь кататься, люби и в очереди постоять: график работы астраханских АЗС на сегодня

Любишь кататься, люби и в очереди постоять: график работы астраханских АЗС на сегодня

Сегодня в Астрахани доступ к заправочным пистолетам в областном центре открыт исключительно для обладателей четных госномеров — машинам с регистрационными знаками, оканчивающимися на 0, 2, 4, 6 и 8.

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