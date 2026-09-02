Любишь кататься, люби и в очереди постоять: график работы астраханских АЗС на сегодня

Сегодня в Астрахани доступ к заправочным пистолетам в областном центре открыт исключительно для обладателей четных госномеров — машинам с регистрационными знаками, оканчивающимися на 0, 2, 4, 6 и 8.
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