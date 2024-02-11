Командиров на фронте наделят полномочиями бороться со «ждунами» и диверсантами Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин разработал законопроект о наделении командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания, сообщает ТАСС.
Зона СВО: сенатор Рогозин даст «батяне-комбату» право брать «сомнительных личностей» в разработку
Комментарии
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Игорь Кузнецов
У меня отец *ныне покойный) всю войну прошёл, рассказывал. Учитесь вести полемику вежливо, а не как в подворотне. Я тоже жил в Тушино, могу, но не хочу переходить на такое общение.
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3 час.
Taurus Zmei
А что обидного, просто спросил. И у меня отец воевал. А вот недавно адекватный историк рассказывал, что при исследовании документов, в некоторых случаях, фальшивки составляли 80-90%. Так что не всё так просто.
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3 час.
Игорь Кузнецов
Не обидно, я давно перестал обижаться на "подколки" типа "Киношек насмотрелся или пасквилей начитался?" Кино делается для "пипла" и в 1941 году была переснята концовка фильма "Чапаев" - он доплыл до берега, пусть и раненый. Вопрос в другом - сколько было реабилитированных после 19953 года? А сколько доносов представили из архивов КГБ (более 2 млн.) в начале 90-х. Я об этом. Скорый суд почти всегда не есть праведный.
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