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Зона СВО: сенатор Рогозин даст «батяне-комбату» право брать «сомнительных личностей» в разработку

Зона СВО: сенатор Рогозин даст «батяне-комбату» право брать «сомнительных личностей» в разработку

  Командиров на фронте наделят полномочиями бороться со «ждунами» и диверсантами Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин разработал законопроект о наделении командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания, сообщает ТАСС.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
У меня отец *ныне покойный) всю войну прошёл, рассказывал. Учитесь вести полемику вежливо, а не как в подворотне. Я тоже жил в Тушино, могу, но не хочу переходить на такое общение.
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3 час.
Taurus Zmei
А что обидного, просто спросил. И у меня отец воевал. А вот недавно адекватный историк рассказывал, что при исследовании документов, в некоторых случаях, фальшивки составляли 80-90%. Так что не всё так просто.
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3 час.
Игорь Кузнецов
Не обидно, я давно перестал обижаться на &quot;подколки&quot; типа &quot;Киношек насмотрелся или пасквилей начитался?&quot; Кино делается для &quot;пипла&quot; и в 1941 году была переснята концовка фильма &quot;Чапаев&quot; - он доплыл до берега, пусть и раненый. Вопрос в другом - сколько было реабилитированных после 19953 года? А сколько доносов представили из архивов КГБ (более 2 млн.) в начале 90-х. Я об этом. Скорый суд почти всегда не есть праведный.
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