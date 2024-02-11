Зона СВО: сенатор Рогозин даст «батяне-комбату» право брать «сомнительных личностей» в разработку

Игорь Кузнецов У меня отец *ныне покойный) всю войну прошёл, рассказывал. Учитесь вести полемику вежливо, а не как в подворотне. Я тоже жил в Тушино, могу, но не хочу переходить на такое общение.

Taurus Zmei А что обидного, просто спросил. И у меня отец воевал. А вот недавно адекватный историк рассказывал, что при исследовании документов, в некоторых случаях, фальшивки составляли 80-90%. Так что не всё так просто.