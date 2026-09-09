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Царьград

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Песков исключил возможность повышения налогов из-за дефицита бюджета

Песков исключил возможность повышения налогов из-за дефицита бюджета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что вопрос о повышении налогов из-за дефицита бюджета на повестке не стоит.

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