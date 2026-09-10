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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Цель всех игроков «Динамо» – выиграть трофей, думаю». Новичок бело-голубых Гутьеррес о клубе

Новичок «Динамо»  Максимильяно Гутьеррес высказался о переходе в московский клуб.  Сегодня бело-голубые объявили о трансфере 22-летнего вингера.

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