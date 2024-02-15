Пожар во дворе здания "Известия холл" в центре Москвы потушен

Пожар произошел у здания "Известия Холл" в центре Москвы, его площадь достигла 1500 кв. м. По данным Mash и Shot, от огня пострадали ночной клуб Lookin Rooms и бар "Резиденция", во внутреннем дворе обрушился металлический купол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии