В бакинском минисултанате растет число проблемных кредитов

БАКУ (ИА Реалист). Согласно отчету, опубликованному Центробанком страны, в феврале текущего года объем проблемных кредитов вырос на 22 млн манатов и составил 606 млн манатов, передают бакинские СМИ.
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