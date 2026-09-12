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Царьград

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ВСУ могут вернуть на фронт до 10 тысяч освобождённых из плена украинцев

ВСУ могут вернуть на фронт до 10 тысяч освобождённых из плена украинцев

Родственники украинских военных, вернувшихся из плена, получают повестки из ТЦК на повторную медкомиссию.

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