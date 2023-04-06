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NI: введя санкции против России, Запад только «ускорил собственную кончину»

Обозреватель издания National Interest Брайан Патрик Болджер заявил, что Запад «ускорил собственную кончину», когда ввёл санкции в отношении России.

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