Чистый приток денег в ПИФ в июле достиг годового максимума в 56 млрд рублей

В июле чистый приток в розничные ПИФы (открытые и биржевые) составил 56 млрд рублей, что стало максимумом в 2024 году и вторым результатом в истории отрасли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные InvestFunds.
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