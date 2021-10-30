Ретросексуал – кто это такой и чем отличается от метросексуала У каждой женщины есть свое представление об идеальном мужчине: кто-то по примеру Кэрри Брэдшоу мечтает встретить статусного Мистера Бига, других привлекает образ скромного мистера Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», а кому-то, наоборот, больше нравятся обаятельные и самоуверенные мужчины, как Ретт Батлер из «Унесенных ветром».