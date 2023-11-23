Cyberpunk 2077: Ultimate Edition станет первой игрой для Xbox Series X на трех дисках — покупател...

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition станет первой игрой для Xbox Series X на трех дисках — покупатели PS5-версии получат просто кодАнонсированная на днях Cyberpunk 2077: Ultimate Edition станет первой игрой для Xbox Series X, которая выйдет на трех дисках.
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