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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Артиллеристы произвели серию залпов 130-мм осколочно-фугасными снарядами, в результате которых уничтожили выявленные вражеские цели.

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