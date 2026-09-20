Российские военнослужащие проголосовали на выборах в Госдуму

ИЗВЕСТИЯ Военнослужащие ВС РФ проголосовали на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Кадры 20 сентября публикует РЕН ТВ.
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