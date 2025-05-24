В Ельце и Елецком районе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА

Гражданам рекомендовано по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.На территории Ельца и Елецкого района объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА, информирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
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