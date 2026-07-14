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Сезонный бум и выгодный курс: в России фрукты заметно подешевели — покупатели выигрывают от роста предложения и укрепления рубля

Сезонный бум и выгодный курс: в России фрукты заметно подешевели — покупатели выигрывают от роста предложения и укрепления рубля

В середине лета российские покупатели могут рассчитывать на более доступные цены на фрукты: черешня, абрикосы и нектарины подешевели на 30–40% по сравнению с началом июня, а многие импортные позиции — и вовсе дешевле, чем год назад.

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