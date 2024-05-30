Как защитить сад от майских заморозков и чем опасны для растений затяжные дожди?

Рассказываем, как правильно провести профилактику защиты растений в саду от заморозков и почему на Алтае ожидается засилье вредителей Погода в конце мая 2024 года не балует регионы нашей страны жарой и ясными деньками: в Сибири идут затяжные дожди, а в Центральной России выпал снег.