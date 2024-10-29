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Царьград

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В 2025 году с 55 лет можно будет получить до 412 тысяч руб пенсионных накоплений

В 2025 году с 55 лет можно будет получить до 412 тысяч руб пенсионных накоплений

Разбираемся, кому положена эта выплата и как её можно получить.В 2025 году на 17% вырастет максимальная сумма пенсионных накоплений, которую можно забрать сразу, одним платежом.

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