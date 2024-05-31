Латвия выслуживается перед США, а Польша призывает ЕС не платить пособия украинцам: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Последний весенний выпуск информационного хит-парада #всё_как_есть на этой неделе порадует нас новыми русофобскими решениями властей зарубежных государств, новациями в учебных школьных курсах Германии, очередными проявлениями польско-украинской «дружбы», неолимпийскими принципами в преддверии летних Игр и прибалтийскими угрозами, которые не могут вызвать ничего, кроме улыбки.