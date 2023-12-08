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Нижегородская правда

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«Суворовскую карту» для занятия молодежи спортом предлагают выпустить в России

«Суворовскую карту» для занятия молодежи спортом предлагают выпустить в России

«Суворовскую карту» для занятия молодежи спортом предлагают выпустить в России. Об инициативе уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец пишет RT.

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