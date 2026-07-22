Клейстерс о травме Алькараса: «Он как будто бы держит все в секрете»

Ким Клейстерс ответила, знает ли она что-нибудь о травме запястья Карлоса Алькараса. Напомним, испанец не играет с апреля, он пропустил «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», но он заявлен на «Мастерс» в Цинциннати и US Open.