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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клейстерс о травме Алькараса: «Он как будто бы держит все в секрете»

Ким Клейстерс ответила, знает ли она что-нибудь о травме запястья Карлоса Алькараса. Напомним, испанец не играет с апреля, он пропустил «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», но он заявлен на «Мастерс» в Цинциннати и US Open.

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