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Регионы России

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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Индии на 2026-2027 годы до 7,1%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Индии на 2026-2027 годы до 7,1%

По информации банка, меры правительства Индии по защите потребителей обеспечили высокое внутреннее потребление и способствовали смягчению цен на энергоносители на фоне роста инфляции и сокращения покупательной способности населения.

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