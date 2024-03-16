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Как женщины с самого детства «выносят мозг» мужчинам, и как этого избежать?

Как женщины с самого детства «выносят мозг» мужчинам, и как этого избежать?

«Как на счет того, чтобы готовить мужу кофе по утрам, обнимать и беречь? Не выносить мозг: "помой свою чашку!", или "прояви ответственность, прекрати ходить в горы!", а просто помыть чашку и пойти за мужчиной? Где тот "хвостик" за мужчиной, а не "голова", которая пытается руководить и "загрузить работой" как прапор?» Из мужских комментариев   Люблю на досуге почитать теории заговора.

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