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Царьград

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США наложили 12,5% пошлину на российские товары с 24 июля

США наложили 12,5% пошлину на российские товары с 24 июля

Соединённые Штаты установили 12,5% пошлину на импорт российских товаров. Новые тарифы вступят в силу 24 июля, согласно опубликованному в Федеральном реестре документу.

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