"ПРАЗДНУЙТЕ БЕЗ НАС": ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ СЕСТЬ С ЗЕЛЕНСКИМ И БАЙДЕНОМ ЗА ОДИН СТОЛ

VG

Vasily Golov

Вас даже в туалет пока не пригласили,не за стол.Союзники высаживались.А не Красная Армия.Западный фронт и 64 дивизии,Восточный- 154 дивизии.СССР разгромил,а союзникам немцы сдались и 2 мая капитулировали.Акт подписали.Что было бы,если Красная армия изгнала немцев с территории СССР и попросила Гитлера прислать гонца для переговоров?Как и что стало бы с союзниками?Они точно вошли в состав Германии и начали войну против СССР.