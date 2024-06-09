В Нормандии открываются мероприятия в честь 80-й годовщины высадки союзников. Но в центре внимания не подвиг солдат союзников, а Зеленский с протянутой рукой.
"ПРАЗДНУЙТЕ БЕЗ НАС": ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ СЕСТЬ С ЗЕЛЕНСКИМ И БАЙДЕНОМ ЗА ОДИН СТОЛ
Комментарии
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Валерий Вадимов
срать рядом,а не спать
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11 час.
VG
Vasily Golov
Вас даже в туалет пока не пригласили,не за стол.Союзники высаживались.А не Красная Армия.Западный фронт и 64 дивизии,Восточный- 154 дивизии.СССР разгромил,а союзникам немцы сдались и 2 мая капитулировали.Акт подписали.Что было бы,если Красная армия изгнала немцев с территории СССР и попросила Гитлера прислать гонца для переговоров?Как и что стало бы с союзниками?Они точно вошли в состав Германии и начали войну против СССР.
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11 час.
Гарибян Сусанна
За то им и воздастся. Подождём немного...
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11 час.
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