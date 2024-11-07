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Под Орлом УАЗ протаранил забор жилого дома

Под Орлом УАЗ протаранил забор жилого дома

Накануне утром, 6 ноября, в деревне Сутолка Залегощенского района Орловской области произошло ДТП. Автомобиль УАЗ двигался по автодороге Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря, однако водитель не справился с управлением: машина вылетела с дороги на полном ходу съехала с дороги и врезалась в ограждение жилого дома.

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