Под Орлом УАЗ протаранил забор жилого дома

Накануне утром, 6 ноября, в деревне Сутолка Залегощенского района Орловской области произошло ДТП. Автомобиль УАЗ двигался по автодороге Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря, однако водитель не справился с управлением: машина вылетела с дороги на полном ходу съехала с дороги и врезалась в ограждение жилого дома.