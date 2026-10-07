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Россиянам с повышенным холестерином и риском диабета посоветовали ограничиться 2–3 яйцами в неделю

Россиянам с повышенным холестерином и риском диабета посоветовали ограничиться 2–3 яйцами в неделю

Врач-диетолог сети лабораторий «Лабквест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, кому стоит ограничить употребление яиц и в какое время суток они приносят максимальную пользу.

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