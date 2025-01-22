«Не желает мириться»: Зеленского уличили в провокациях против Путина

Не хочу никаких переговоров с клоуном кокосным. ТОЛЬКО КАПИТУЛЯЦИЯ! Капитуляция бандеровцев, укронациков, суд над ними!

Daddy Bo

Капитуляция - тоже результат переговоров. Только для этого должны понять, что нет больше возможности сражаться, бессмысленно платя за это жизнью людей, перестать получать вренную помощь и разобраться с бандой майданутых бандероманов у власти.