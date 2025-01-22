Украинский лидер Владимир Зеленский хочет сорвать готовящиеся переговоры по урегулированию конфликта путем провокаций, направленных на президента России Владимира Путина, заявил автор японского издания Shūkan Gendai Тосихико Сиобара.
«Не желает мириться»: Зеленского уличили в провокациях против Путина
Комментарии
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людмила михайлик
Желаю зеленскоиу исчезнуть и не мешать переговорам
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19 час.
ольга решетникова
Не хочу никаких переговоров с клоуном кокосным. ТОЛЬКО КАПИТУЛЯЦИЯ! Капитуляция бандеровцев, укронациков, суд над ними!
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19 час.
Daddy Bo
Капитуляция - тоже результат переговоров. Только для этого должны понять, что нет больше возможности сражаться, бессмысленно платя за это жизнью людей, перестать получать вренную помощь и разобраться с бандой майданутых бандероманов у власти.
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6 час.
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