Политика как он...
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Политика как она есть

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«Не желает мириться»: Зеленского уличили в провокациях против Путина

«Не желает мириться»: Зеленского уличили в провокациях против Путина

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Комментарии
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людмила михайлик
Желаю зеленскоиу исчезнуть и не мешать переговорам
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19 час.
ольга решетникова
Не хочу никаких переговоров с клоуном кокосным. ТОЛЬКО КАПИТУЛЯЦИЯ! Капитуляция бандеровцев, укронациков, суд над ними!
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19 час.
Daddy Bo
Капитуляция - тоже результат переговоров. Только для этого должны понять, что нет больше возможности сражаться, бессмысленно платя за это жизнью людей, перестать получать вренную помощь и разобраться с бандой майданутых бандероманов у власти.
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6 час.

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