Губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с праздником

Губернатор Вениамин Кондратьев в своем сообщении в социальных сетях подчеркнул особую важность этого дня, когда каждый может почувствовать себя частью большой семьи, где уважают друг друга и всегда готовы прийти на помощь.
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