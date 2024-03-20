С 1 апреля Coinbase запустит торговлю фьючерсами на DOGE, LTC и BCH

С 1 апреля Coinbase Derivatives планирует начать торговлю фьючерсами на DOGE, LTC и BCH. 7 марта в трех отдельных письмах в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) криптобиржа объявила о своем намерении запустить ежемесячно рассчитываемые в наличных фьючерсные контракты на DOGE, LTC и BCH.