Hyundai представил обновлённый Ioniq 6 и анонсировал долгожданный 6 N

Hyundai Ioniq 6 впечатляющий электромобиль, однако его дизайн всегда вызывал споры. Теперь компания представила обновлённую версию модели на выставке Seoul Mobility Show, сделав её внешний вид более элегантным, при этом сохранив знакомую обтекаемую форму.