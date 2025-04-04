Hyundai представил обновлённый Ioniq 6 и анонсировал долгожданный 6 N

Hyundai Ioniq 6 впечатляющий электромобиль, однако его дизайн всегда вызывал споры. Теперь компания представила обновлённую версию модели на выставке Seoul Mobility Show, сделав её внешний вид более элегантным, при этом сохранив знакомую обтекаемую форму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии