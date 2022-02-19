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Вяльбе: «Большунов стал новым королем лыж! Мы безумно счастливы»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в масс-старте на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

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