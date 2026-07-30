Киев решил дерзко расширить театр военных действий. Теперь цель — не только Россия, но и Иран. Атака на иранский танкер в Каспийском море и попытка выдать себя за «европейский Израиль» — это не военная стратегия.
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