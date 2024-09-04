Сообщается об освобождении Пречистовки и занятии южной части Водяного на Угледарском направлении С Угледарского направления специальной военной операции приходят позитивные новости.
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Сообщается об освобождении Пречистовки и занятии южной части Водяного на Угледарском направлении С Угледарского направления специальной военной операции приходят позитивные новости.
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