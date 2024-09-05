BOSAGORA выбирает ACC Labs своим первым партнером по платформе LaaS

Bosagora Foundation продолжает расширение экосистемы своей основной сети Agora (BIP20). Партнерство с проектом заключила ACC Labs, в результате которого на Филиппинах развернется платформы LaaS (Loyalty as a Service).
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