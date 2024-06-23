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Громкий треск в небе: "Скорые" возят жертв. ВСУ ударили кассетным снарядом по пляжу в Севастополе – навёл дрон США

Громкий треск в небе: "Скорые" возят жертв. ВСУ ударили кассетным снарядом по пляжу в Севастополе – навёл дрон США

Фото: соцсети Над пляжем в Севастополе сработала кассетная боевая часть снаряда, перехваченного российскими силами ПВО.

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Комментарии
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Николай Галыгин
Всё как в 41. Об этом писал Симонов в своих ,,100 дней войны,,  идет война а они на пляж
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14 час.

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