Перестали работать два кабеля C-Lion1, проходящий от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия).
Морские бобры распоясались
Комментарии
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Владимир Балаев
Наши скромные боевые российские бобры, всегда идут в обход, и побеждают любые кабели... )))
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6 час.
Юрий Золотарев
Ну, блинн, бобры-ы-ы! (морские!). Столько лет кабелЕй не трогали, а тут в одночасье распоясались! Оголодали, что ль?
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6 час.
Юрий Золотарев
Петро-Бошировские Бобры!! Заслуженные!!
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6 час.
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