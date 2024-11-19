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Медвежий угол

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Морские бобры распоясались

Морские бобры распоясались

Перестали работать два кабеля C-Lion1, проходящий от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия).

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Комментарии
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Владимир Балаев
Наши скромные боевые российские бобры, всегда идут в обход, и побеждают любые кабели... )))
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6 час.
Юрий Золотарев
Ну, блинн, бобры-ы-ы! (морские!). Столько лет кабелЕй не трогали, а тут в одночасье распоясались! Оголодали, что ль?
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6 час.
Юрий Золотарев
Петро-Бошировские Бобры!! Заслуженные!!
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6 час.

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