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Новости Липецка

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Какие законы вступят в силу в феврале 2025 года

Какие законы вступят в силу в феврале 2025 года

С 1 февраля 2025 года вступают в силу несколько важных законов и изменений. Речь идет об индексации социальных пособий и материнского капитала, увеличение надбавок к пенсии работникам угольной промышленности и членам летных экипажей, изменения коснутся акцизов на топливо, а также миграционной сферы.

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