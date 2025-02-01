Какие законы вступят в силу в феврале 2025 года

С 1 февраля 2025 года вступают в силу несколько важных законов и изменений. Речь идет об индексации социальных пособий и материнского капитала, увеличение надбавок к пенсии работникам угольной промышленности и членам летных экипажей, изменения коснутся акцизов на топливо, а также миграционной сферы.