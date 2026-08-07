Представитель водоканала в Тюмени пригрозила отключить воду недовольным. «Жизнь превратится в ад»

В Тюмени глава водоканала извинилась за угрозу сотрудницы перекрыть воду Пресс-секретарь водоканала Тюмени Ирина Айданова на фоне жалоб горожан на «вонючую воду» обвинила их в борьбе с предприятием и пригрозила вообще отключить подачу воды.
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